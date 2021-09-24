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Премьер-лига

Марсьяль может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»

24 Сентября 2021 • 09:35 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
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25.09 14:30

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может продолжить карьеру в другом английском клубе, передаёт Express Sport. По данным источника, интерес к игроку проявляет «Тоттенхэм».

Сообщается, что лондонцы попытаются подписать Марсьяля уже в январе. Руководство манкунианцев хочет получить за трансфер француза 40 миллионов евро.

Напомним, что Марсьяль стал игроком «Манчестер Юнайтед» в 2015 году, перейдя из «Монако» за 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету четыре матча в АПЛ, в которых он суммарно провёл на поле всего 99 минут. Результативными действиями не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль
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