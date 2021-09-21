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Премьер-лига

«Тоттенхэм» - на последнем месте АПЛ по показателю ожидаемых голов

21 Сентября 2021 • 20:58 Комментировать (1)
Арсенал
...
Тоттенхэм
2.40 3.30 3.10
26.09 18:30

«Тоттенхэм» неоднозначно стартовал в новом розыгрыше английской Премьер-лиги. В первых трех турах лондонцы добыли три победы с одинаковым счетом 1:0, но последние два матча разгромно проиграли «Кристал Пэласу» и «Челси».

Издание Football Daily поделилось занимательной статистикой, которая гласит о проблемах команды Нуну Эшпириту Санту в атакующих действиях. Согласно предоставленным данным, после пяти сыгранных туров чемпионата «Тоттенхэм» находится на последнем месте по показателю XG (ожидаемые голы).

Также «шпоры» одни из худших в лиге по количеству ударов (19-я строчка) и по созданным возможностям для взятия ворот (также 19-е место).

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Тоттенхэм
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