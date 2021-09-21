«Тоттенхэм» - на последнем месте АПЛ по показателю ожидаемых голов

«Тоттенхэм» неоднозначно стартовал в новом розыгрыше английской Премьер-лиги. В первых трех турах лондонцы добыли три победы с одинаковым счетом 1:0, но последние два матча разгромно проиграли «Кристал Пэласу» и «Челси».

Издание Football Daily поделилось занимательной статистикой, которая гласит о проблемах команды Нуну Эшпириту Санту в атакующих действиях. Согласно предоставленным данным, после пяти сыгранных туров чемпионата «Тоттенхэм» находится на последнем месте по показателю XG (ожидаемые голы).

Также «шпоры» одни из худших в лиге по количеству ударов (19-я строчка) и по созданным возможностям для взятия ворот (также 19-е место).