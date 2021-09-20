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Премьер-лига

«Милан» составит конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за Ляказетта

20 Сентября 2021 • 12:53 Комментировать
Специя
...
Ювентус
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22.09 19:30

Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт уже зимой может обзавестись работой в итальянском чемпионате.

Гранды Серии А «Милан» и «Ювентус» пристально наблюдают за 30-летним нападающим «канониров». У футболиста сборной Франции осталось меньше года по активному соглашению с его нынешним клубом, и как известно, «Арсенал» не планирует предлагать форварду пролонгацию отношений. По этой причине «пушкари» могут продать игрока уже зимой, чтобы получить за него хотя бы минимальную компенсацию.

Помимо «Милана» и «Ювентуса», в услугах Ляказетта также заинтересованы «Атлетико» и «Севилья».

В нынешнем сезоне француз забил один мяч в двух играх за лондонцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Арсенал Лондон Александр Ляказетт трансферы футбола - зима 2022
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