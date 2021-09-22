Аллегри – о первой победе: «Нам есть над чем работать»

Коуч «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выступил перед прессой по случаю успеха в гостевом поединке 5-го тура Серии А против «Специи» (3:2).

«К счастью, нам удалось победить в данном матче. Нам есть над чем работать. В «Ювентусе» есть много футболистов, которым следует прибавить.

Мы добились успеха в очень важном матче. Пора выйти за пределы своей зоны комфорта. Страдания и усталость – важные составляющие в футболе. Нам рано заглядывать в таблицу.

Маккени должен был забивать четырежды. Такие моменты играют колоссальную роль», - цитирует Аллегри DAZN.