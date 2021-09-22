Де Лихт: «Чемпионат для нас только начинается»

Маттайс Де Лихт прокомментировал первый успех «Ювентуса» в текущем розыгрыше Серии А, случившийся лишь в пятом туре чемпионата. Туринцы смогли сломить сопротивление «Специи» - 3:2.

«Нашему клубу нужно побеждать во всех оставшихся матчах. Чемпионат для нас только начинается после этой победы.

Мы будем двигаться от матча к матчу. Посмотрим, куда это нас приведёт. Я рад, что мы сумели заработать три балла. Мы едины в стремлении побеждать – и те, кто выходит в старте, и футболисты, которые начинают матч в запасе», - приводит слова Де Лихта DAZN.

Благодаря победе подопечные Массимилиано Аллегри покинули зону вылета. У «бьянконери» 5 очков в активе после 5 игр.