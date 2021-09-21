Аллегри: «Матч со «Специей» будет игрой за 6 очков в борьбе за выживание»

Накануне поединка со «Специей» в рамках пятого тура итальянского чемпионата наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в очередной раз высказался о проблемах команды, чем неприятно удивил болельщиков.

Дело в том, что в интервью BBC главный тренер приписал туринцев к аутсайдерам Серии А. «Давайте будем реалистами. Наше текущее положение говорит о том, что матч со «Специей» будет игрой за 6 очков в борьбе за выживание», - осмелился заявить Аллегри.

Впрочем, специалист также отметил, что считает неправильным говорить о грандиозных планах, если «Ювентус» пока еще не выбрался из игрового кризиса.