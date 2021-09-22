«Ювентус» наконец-то победил, дожав «Специю»

В пятом туре Серии А «Ювентус» гостил у «Специи» и мог снова остаться без победы. При этом счет то открыли туринцы после удара Мойзе Кина, но быстро пропустили в ответ и в начале второго тайма уже проигрывали. Тем не менее, выстрелы Федерико Кьезы и Маттайса де Лихта стали решающими. 3:2, «Ювентус» выгрыз первую победу в чемпионате Италии.
В параллельном матче «Верона» выигрывала у «Салернитаны» с разницей в два гола после дубля Николы Калинича, но упустила победу - 2:2.
Протокол игры
|28' Кин Мойзе (0:1)
|(1:1) Гьяси Эммануэль 33'
|(2:1) Антист Жанис 49'
|66' Кьеза Федерико (2:2)
|72' Де Лихт Маттайс (2:3)
Зут Йерун • Амьен-Аду Кельвен • Христов Петко • Николау Димитрис • 85'Бастони Симоне • Феррер Сальвадор • Бурабия Мехди 77' ( Нзола М'Бала ( 77') • Верде Даниэле 77' ( Сала Джакопо ( 77') • Маджоре Джулио 85' ( Сальседо Эдди ( 85') • Гьяси Эммануэль • Антист Жанис 77' ( Манай Рей ( 77')
Запасные: Кивиор Якуб • Стрелец Давид • Подгоряну Суф • Проведель Иван
Щесны Войцех • Данило Луис • Бонуччи Леонардо • Де Лихт Маттайс • Де Шильо Маттиа 46' ( Локателли Мануэль ( 46') • Кьеза Федерико 84' ( Кулушевски Деян ( 84') • Бентанкур Родриго 46' ( Алекс Сандро ( 46') • Маккенни Уэстон • Рабио Адриен 67' ( Бернардески Федерико ( 67') • Дибала Пауло • Кин Мойзе 59' ( Мората Альваро ( 59' ) 90'
Запасные: Ругани Даниэле • Ремзи Аарон • Пинсольо Карло • Куадрадо Хуан • Пеллегрини Лука • Перин Маттиа
22 сентября. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).
Протокол игры
|Салернитана
|2:2
|Верона
|7' Калинич Никола (0:1)
|29' Калинич Никола (0:2)
|(1:2) Гондо Седрик 45'
|(2:2) Кулибали Мамаду 76'
Белек Вид • Дьомбер Норберт • Страндберг Стефан • Гальоло Риккардо • 84'Кечрида Вайди • Кулибали Мамаду • Кулибали Лассана 86' 89' ( Цортеа Надир ( 89') • Раньери Лука 89' ( Ди Таккио Франческо ( 89') • Рибери Франк 88' ( Кастанос Григорис ( 88') • Сими Нванкво 58' ( Джурич Милан ( 58') • Гондо Седрик 74' ( Бонаццоли Федерико ( 74')
Запасные: Богдан Лука • Фиорилло Винченцо • Весели Фредерик • Вергани Эдоардо • Скьявоне Андреа • Оби Джоэл • Ярошински Павел
Монтипо Лоренцо • Давидович Павел • Гюнтер Корай • Маньяни Джанджакомо 41' 46' ( Тамез Адриен ( 46') • Фараони Марко • Хонгла Мартин • Илич Иван 46' ( Казале Николо ( 46') • Лазович Дарко • Барак Антонин • Капрари Джанлука 66' ( Бесса Даниэль ( 66') • Калинич Никола 37' 56' ( Симеоне Джованни ( 56')
Запасные: Ласанья Кевин • Берарди Алессандро • Четин Мерт • Чеккерини Федерико • Канчельери Маттео • Пандур Ивор • Рагуза Антонио
22 сентября. Стадион "Аречи".