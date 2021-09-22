«Ювентус» наконец-то победил, дожав «Специю»

В пятом туре Серии А «Ювентус» гостил у «Специи» и мог снова остаться без победы. При этом счет то открыли туринцы после удара Мойзе Кина, но быстро пропустили в ответ и в начале второго тайма уже проигрывали. Тем не менее, выстрелы Федерико Кьезы и Маттайса де Лихта стали решающими. 3:2, «Ювентус» выгрыз первую победу в чемпионате Италии.

В параллельном матче «Верона» выигрывала у «Салернитаны» с разницей в два гола после дубля Николы Калинича, но упустила победу - 2:2.