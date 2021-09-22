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Серия А

«Ювентус» наконец-то победил, дожав «Специю»

22 Сентября 2021 • 21:24 Комментировать (5)
Специя
2:3
Ювентус
окончен

В пятом туре Серии А «Ювентус» гостил у «Специи» и мог снова остаться без победы. При этом счет то открыли туринцы после удара Мойзе Кина, но быстро пропустили в ответ и в начале второго тайма уже проигрывали. Тем не менее, выстрелы Федерико Кьезы и Маттайса де Лихта стали решающими. 3:2, «Ювентус» выгрыз первую победу в чемпионате Италии.

В параллельном матче «Верона» выигрывала у «Салернитаны» с разницей в два гола после дубля Николы Калинича, но упустила победу - 2:2.

Протокол игры  
Специя 2:3 Ювентус
    28' Кин Мойзе (0:1)
(1:1) Гьяси Эммануэль 33'    
(2:1) Антист Жанис 49'    
    66' Кьеза Федерико (2:2)
    72' Де Лихт Маттайс (2:3)
Зут Йерун Амьен-Аду Кельвен Христов Петко Николау Димитрис   85' Бастони Симоне Феррер Сальвадор Бурабия Мехди   77' (Нзола М'Бала (   77') Верде Даниэле   77' (Сала Джакопо (   77') Маджоре Джулио   85' (Сальседо Эдди (   85') Гьяси Эммануэль Антист Жанис   77' (Манай Рей (   77')
Запасные: Кивиор Якуб Стрелец Давид Подгоряну Суф Проведель Иван
Щесны Войцех Данило Луис Бонуччи Леонардо Де Лихт Маттайс Де Шильо Маттиа   46' (Локателли Мануэль (   46') Кьеза Федерико   84' (Кулушевски Деян (   84') Бентанкур Родриго   46' (Алекс Сандро (   46') Маккенни Уэстон Рабио Адриен   67' (Бернардески Федерико (   67') Дибала Пауло Кин Мойзе   59' (Мората Альваро (   59'   90')
Запасные: Ругани Даниэле Ремзи Аарон Пинсольо Карло Куадрадо Хуан Пеллегрини Лука Перин Маттиа
22 сентября. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).
Протокол игры  
Салернитана 2:2 Верона
    7' Калинич Никола (0:1)
    29' Калинич Никола (0:2)
(1:2) Гондо Седрик 45'    
(2:2) Кулибали Мамаду 76'    
Белек Вид Дьомбер Норберт Страндберг Стефан Гальоло Риккардо   84' Кечрида Вайди Кулибали Мамаду Кулибали Лассана   86'   89' (Цортеа Надир (   89') Раньери Лука   89' (Ди Таккио Франческо (   89') Рибери Франк   88' (Кастанос Григорис (   88') Сими Нванкво   58' (Джурич Милан (   58') Гондо Седрик   74' (Бонаццоли Федерико (   74')
Запасные: Богдан Лука Фиорилло Винченцо Весели Фредерик Вергани Эдоардо Скьявоне Андреа Оби Джоэл Ярошински Павел
Монтипо Лоренцо Давидович Павел Гюнтер Корай Маньяни Джанджакомо   41'   46' (Тамез Адриен (   46') Фараони Марко Хонгла Мартин Илич Иван   46' (Казале Николо (   46') Лазович Дарко Барак Антонин Капрари Джанлука   66' (Бесса Даниэль (   66') Калинич Никола   37'   56' (Симеоне Джованни (   56')
Запасные: Ласанья Кевин Берарди Алессандро Четин Мерт Чеккерини Федерико Канчельери Маттео Пандур Ивор Рагуза Антонио
22 сентября. Стадион "Аречи".

 

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Ювентус Верона Салернитана Специя
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Redwhite1959
22 Сентября 2021 в 22:48
Понятно, что против "Юве" любой соперник выходит сверхмотивированным и сверхзаряженным на борьбу! Таков удел всех суперклубов! Также надо отметить, что "Специя" - добротная команда, которая знает свой маневр и того, что хочет на поле. "Юве" - за исключением нескольких минут - полностью вёл игру, после 1-2 вообще перешёл на тотальный футбол, за счёт чего смог забить ещё два мяча и одержать победу. Единственно на что обратил внимание - любой навес в штрафную "Юве" приводил к напряжению у ворот Щесны. Но объясняю это - прежде всего - отсутствием Кьеллини.
Ale10JUFC
22 Сентября 2021 в 22:08
Нужна была именно такая победа, вымученная. Но хотелось бы подчеркнуть ,что команда не умеет сушить игру от слова вообще. Выйдя вперёд в счёте отходит назад , отдаёт мяч сопернику и соперник даже такого уровня создаёт пустоты за счёт минимальной комбинационной игры. Даже после того как Специя вышла вперёд отыгравшись и забив третий Ювентус не пошёл дальше добивать, сели глубоко и у хозяев были шансы сравнять счёт. Ну и по итогу смотря на игру Боннучи становится понятно ,что он защитник для игры наконечника в тройке центральных, тогда он может подниматься высоко и пасовать максимально эффективно , в игре с 2 центральными защитниками высокий прессинг соперника заставляет его часто ошибаться и расспасовка не такая полезная.
FORZAYOU
22 Сентября 2021 в 21:38
Игра была весёлой! С победой!!! FJ!)
Juventissimo
22 Сентября 2021 в 21:29
Суперматч сезона! Битва за 6 очков закончилась победой Ювентуса. Даже не знаю, радоваться мне или огорчаться от подобного? Зато есть результат - с 18-го места прыгнули аж на 12-е. Это достижение, как ни крути. Так что, с победой, вроде бы.
Sagittarius
22 Сентября 2021 в 21:33
Огорчаться победе не стоит, наверное, но и радоваться тоже особых причин не наблюдается.
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окончен Специя 2:3 Ювентус
окончен Салернитана 2:2 Верона
окончен Кальяри 0:2 Эмполи
окончен Милан 2:0 Венеция
23.09  19:30 Сампдория ... Наполи 4.7 4.2 1.69
23.09  19:30 Торино ... Лацио 3.4 3.75 2.09
23.09  21:45 Рома ... Удинезе 1.67 4.2 4.9
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