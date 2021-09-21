​Аллегри опроверг наличие проблем в коллективе

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии матча чемпионата Италии против «Специи» пообщался с журналистами.

В ходе пресс-конференции Аллегри опроверг появившиеся сообщения о проблемах внутри «Ювентуса».

«Напряжение? В коллективе нет напряжения. Мы все работаем вместе, чтобы улучшить ситуацию», - слова Аллегри приводит Football Italia.

Также Массимилиано Аллегри анонсировал изменения в составе «Ювентуса».

«Завтра будут перестановки в составе. Кто-то сыграл много игр, у Кьеллини поднялась температура. Де Лихт и Кьеза начнут матч с первых минут», - сказал рулевой «старой синьоры».