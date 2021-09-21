​«Я тоже человек»: Аллегри объяснил свою вспышку гнева после игры с «Миланом»

Массимилиано Аллегри вернулся на тренерский мостик «Ювентуса», но результаты команды пока ужасные. После четырёх туров чемпионата Италии «старая синьора» располагается в зоне вылета с двумя очками в кармане.

После воскресной ничьей с «Миланом» Массимилиано Аллегри раскритиковал футболистов своей команды. Теперь рулевой туринской команды объяснил свою гневную вспышку.

«Моя вспышка? Я тоже человек. Те, кто выходит на поле со скамейки запасных, должны быть решительны. Это вопрос уважения и ответственности», - высказался Аллегри. Его слова на своём сайте приводит журналист Джанлука ди Марцио.