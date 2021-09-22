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Недвед: «Мы довольны Дибалой»

22 Сентября 2021 • 20:33 Комментировать
Специя
2:1
Ювентус
8.50 5.50 1.33
2-й тайм

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед объяснил, почему до сих пор не случилось анонсированной ранее пролонгации отношений с лидером команды – Пауло Дибалой.

«Мы правда все довольны действиями Дибалы на игровом поле. Он здорово выступает, это наш вице-капитан. Переговорный процесс по его новому контракту с клубом продолжается. Однако у нас слишком загруженное расписание. Трудно отыскать свободное окно, чтобы обсудить детали документа.

Мы находимся в тесном контакте с игроком. Процесс движется в верном направлении, хотя некоторые моменты следует обсудить», - приводит слова Недведа Football Italia.

В эти минуты «Ювентус» играет в гостях со «Специей». Трансляция матча доступна на сайте Liveresult.ru.

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Ювентус Павел Недвед Пауло Дибала
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