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​Купить де Лихта можно будет за 150 млн евро

20 Сентября 2021 • 14:22 Комментировать
Специя
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Ювентус
8.00 5.10 1.37
22.09 19:30

Будущее защитника «Ювентуса» Маттайса де Лихта остаётся обсуждаемой темой. Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в «Твиттере» написал о том, что в контракте де Лихта со «старой синьорой» есть пункт о возможности выкупа за 150 миллионов евро. Этот пункт можно будет активировать, начиная с лета 2022 года. При этом «Ювентус» надеется сохранить де Лихта в своих рядах.

Действующий трудовой договор Маттайса де Лихта с «Ювентусом» рассчитан до конца июня 2024 года.

Всего за «Ювентус» Маттайс де Лихт провёл 79 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Маттайс де Лихт
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