​Купить де Лихта можно будет за 150 млн евро

Будущее защитника «Ювентуса» Маттайса де Лихта остаётся обсуждаемой темой. Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в «Твиттере» написал о том, что в контракте де Лихта со «старой синьорой» есть пункт о возможности выкупа за 150 миллионов евро. Этот пункт можно будет активировать, начиная с лета 2022 года. При этом «Ювентус» надеется сохранить де Лихта в своих рядах.

Действующий трудовой договор Маттайса де Лихта с «Ювентусом» рассчитан до конца июня 2024 года.

Всего за «Ювентус» Маттайс де Лихт провёл 79 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативных паса.