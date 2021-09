Форвард «Специи» отпраздновал мяч в ворота «Ювентуса» в стиле Роналду

Эммануэль Гьяси передал привет «старой синьоре», отпустившей Криштиану Роналду минувшим летом в «Манчестер Юнайтед».

В эти минуты «Специя» в рамках пятого тура Серии А принимает на своём поле «Ювентус».

Первым голом своей команды в поединке отличился ганский форвард хозяев Эммануэль Гьяси. Своё празднование мяча игрок «Специи» оформил в характерном стиле Криштиану Роналду, бывшего игрока «Ювентуса».

Spezia's Emmanuel Gyasi has just hit the Ronaldo celebration after equalising against Juventus. pic.twitter.com/zR3zk24zdd