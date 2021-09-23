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Премьер-лига

«Арсенал» включится в борьбу за полузащитника «Реала» слухи

23 Сентября 2021 • 21:57 Комментировать
Реал Мадрид
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Вильярреал
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25.09 22:00

Отметившись хет-триком во вчерашнем поединке мадридского «Реала» против «Мальорки», Марко Асенсио снова стал одним из самых часто упоминаемых футболистов в трансферных новостях.

Ранее сообщалось, что полузащитник недоволен отсутствием игровой практики в стане «сливочных», но намерен доказывать наставнику Карло Анчелотти свою профпригодность, а не покидать клуб. Впрочем, после неудачных попыток «Ювентуса» и «Ливерпуля» выйти на связь с испанцем, попытать удачу желает «Арсенал».

«Канониры», по сведениям британского таблоида The Sun, готовы пообещать Асенсио статус ключевого игрока в команде. Более того, лондонцы хотят выкупить контракт футболиста у «Реала» уже этой зимой, опередив остальных возможных конкурентов. Сумма перехода может составить около 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арсенал Лондон Марко Асенсио Трансферы футбола - зима
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