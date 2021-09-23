Отметившись хет-триком во вчерашнем поединке мадридского «Реала» против «Мальорки», Марко Асенсио снова стал одним из самых часто упоминаемых футболистов в трансферных новостях.

Ранее сообщалось, что полузащитник недоволен отсутствием игровой практики в стане «сливочных», но намерен доказывать наставнику Карло Анчелотти свою профпригодность, а не покидать клуб. Впрочем, после неудачных попыток «Ювентуса» и «Ливерпуля» выйти на связь с испанцем, попытать удачу желает «Арсенал».

«Канониры», по сведениям британского таблоида The Sun, готовы пообещать Асенсио статус ключевого игрока в команде. Более того, лондонцы хотят выкупить контракт футболиста у «Реала» уже этой зимой, опередив остальных возможных конкурентов. Сумма перехода может составить около 30 миллионов евро.