Артета обеспокоен состоянием Джаки

Менеджер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал состояние здоровья полузащитника Гранита Джаки.

Опорный хавбек «канониров» был заменён в дерби северного Лондона с «Тоттенхэмом» на 82-й минуте встречи.

«Я встревожен травмой Гранита. На сегодняшний день всё выглядит не слишком хорошо», - цитирует коуча «Арсенала» Goal.

В текущем сезоне Гранит Джака провёл за «пушкарей» в общей сложности 5 матчей. Результативными действиями за это время 28-летний футболист не отличался.

Отметим, что Джака после своего переезда в чемпионат Англии является лидером АПЛ по количеству полученных красных карточек.