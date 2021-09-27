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Премьер-лига

Артета обеспокоен состоянием Джаки

27 Сентября 2021 • 23:14 Комментировать
Арсенал
3:1
Тоттенхэм
окончен

Менеджер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал состояние здоровья полузащитника Гранита Джаки.

Опорный хавбек «канониров» был заменён в дерби северного Лондона с «Тоттенхэмом» на 82-й минуте встречи.

«Я встревожен травмой Гранита. На сегодняшний день всё выглядит не слишком хорошо», - цитирует коуча «Арсенала» Goal.

В текущем сезоне Гранит Джака провёл за «пушкарей» в общей сложности 5 матчей. Результативными действиями за это время 28-летний футболист не отличался.

Отметим, что Джака после своего переезда в чемпионат Англии является лидером АПЛ по количеству полученных красных карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Гранит Джака
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