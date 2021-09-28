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Премьер-лига

Каррагер: «На Луне меньше свободного места, чем в центре поля у «Тоттенхэма»

28 Сентября 2021 • 10:14 Комментировать (1)
Арсенал
3:1
Тоттенхэм
окончен

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об игре «Тоттенхэма» в недавнем лондонском дерби против «Арсенала». «Шпоры» потерпели поражение со счетом 1:3, пропустив три гола в первые полчаса игры.

«Вы только взгляните на пространство в центральной линии «шпор»… Никогда не видел ничего подобного. На Луне меньше свободного места, чем в центре поля у «Тоттенхэма», - передает слова эксперта таблоид The Sun.

После шести проведенных туров «шпоры» набрали девять баллов и располагаются на 11 месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

Следующий матч в чемпионате «Тоттенхэм» проведет на своем поле с «Астон Виллой».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Джейми Каррагер
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Baklanov Nick
28 Сентября 2021 в 12:59
а у Каррагера меньше медалей чемпиона АПЛ чем у Майкла Оуэна и Робина ван Перси :)
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