Каррагер: «На Луне меньше свободного места, чем в центре поля у «Тоттенхэма»

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об игре «Тоттенхэма» в недавнем лондонском дерби против «Арсенала». «Шпоры» потерпели поражение со счетом 1:3, пропустив три гола в первые полчаса игры.

«Вы только взгляните на пространство в центральной линии «шпор»… Никогда не видел ничего подобного. На Луне меньше свободного места, чем в центре поля у «Тоттенхэма», - передает слова эксперта таблоид The Sun.

После шести проведенных туров «шпоры» набрали девять баллов и располагаются на 11 месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

Следующий матч в чемпионате «Тоттенхэм» проведет на своем поле с «Астон Виллой».