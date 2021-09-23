Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 238 Комментарии
Премьер-лига

Ляказетт не хочет продлевать контракт с «Арсеналом»

23 Сентября 2021 • 09:42 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
2.40 3.30 3.10
26.09 18:30

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт близок к тому, чтобы покинуть свой нынешний клуб, передаёт Le10Sport. По данным источника, француз отказывается продлевать контракт с «канонирами». Нынешнее соглашение истекает в следующем году. 

Сообщается, что переговоры между Ляказеттом и «Арсеналом» по поводу нового контракта зашли в тупик. Главным претендентом на подписание игрока сейчас является «Атлетико».

Напомним, что Ляказетт стал игроком «Арсенала», перейдя из «Атлетико» за 53 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету три матча во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Александр Ляказетт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Сентября
12:34 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хотела подписать игрока «Манчестер Сити», но получила отказ
12:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на форварда сборной Испании
11:56 · Англия. Премьер-лига
Ляказетт может продолжить карьеру в гранде Ла Лиги 1
11:26 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» интересуется Рюдигером
11:16 · Англия. Премьер-лига
Варан: «Хочу, чтобы Погба остался в «Манчестер Юнайтед»
10:47 · Англия. Кубок лиги
Вернер: «Очень рад вернуть своё имя на табло»
10:34 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Три победы кряду придают «Арсеналу» уверенность» 1
10:30 · Англия. Премьер-лига
Шервуд: «В будущем Роналду может стать тренером «Манчестер Юнайтед»
10:21 · Англия. Кубок лиги
Крал прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» 2
10:13 · Англия. Премьер-лига
Кариус может продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии
09:42 · Англия. Премьер-лига
Ляказетт не хочет продлевать контракт с «Арсеналом»
09:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» намерен подписать де Лихта
09:07 · Англия. Кубок лиги
«Вест Хэм» - «Манчестер Сити» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
08:33 · Англия. Кубок лиги
Тухель высказался о прервавшейся безголевой серии Вернера
08:24 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» позволит Лено уйти в январе
Все новости
Рекомендуем