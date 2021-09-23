Ляказетт не хочет продлевать контракт с «Арсеналом»

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт близок к тому, чтобы покинуть свой нынешний клуб, передаёт Le10Sport. По данным источника, француз отказывается продлевать контракт с «канонирами». Нынешнее соглашение истекает в следующем году.

Сообщается, что переговоры между Ляказеттом и «Арсеналом» по поводу нового контракта зашли в тупик. Главным претендентом на подписание игрока сейчас является «Атлетико».

Напомним, что Ляказетт стал игроком «Арсенала», перейдя из «Атлетико» за 53 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету три матча во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.