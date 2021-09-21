Андре Силва может заменить Кейна в «Тоттенхэме»

Нападающий «РБ Лейпцига» Андре Силва может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», передаёт Football London. По данным источника, лондонский клуб рассматривает португальца в качестве замены нападающему Гарри Кейну, который может покинуть команду.

Англичанин хотел покинуть «Тоттенхэм» летом, однако руководство клуба отказалось его отпускать. Сейчас стороны ведут переговоры о новом контракте, однако Кейн настаивает на том, чтобы включить опцию выкупа в новое соглашение. Именно это заставило руководство «шпор» начать искать ему замену.

Напомним, что Силва стал игроком «РБ Лейпцига» этим летом, перейдя из «Айнтрахта» за 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету пять матчей в Бундеслиге, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.