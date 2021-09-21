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Премьер-лига

Андре Силва может заменить Кейна в «Тоттенхэме»

21 Сентября 2021 • 11:45 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Герта
25.09 16:30

Нападающий «РБ Лейпцига» Андре Силва может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», передаёт Football London. По данным источника, лондонский клуб рассматривает португальца в качестве замены нападающему Гарри Кейну, который может покинуть команду.

Англичанин хотел покинуть «Тоттенхэм» летом, однако руководство клуба отказалось его отпускать. Сейчас стороны ведут переговоры о новом контракте, однако Кейн настаивает на том, чтобы включить опцию выкупа в новое соглашение. Именно это заставило руководство «шпор» начать искать ему замену.

Напомним, что Силва стал игроком «РБ Лейпцига» этим летом, перейдя из «Айнтрахта» за 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету пять матчей в Бундеслиге, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн РБ Лейпциг Андре Силва
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