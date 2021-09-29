«Арсенал» сообщил сроки восстановления Джаки

Пресс-служба лондонского «Арсенала» опубликовала новости по травме швейцарского хавбека Гранита Джаки. Полузащитник получил повреждение связок колена в недавнем поединке чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (3:1).

На официальном сайте «канониров» сообщается, что 29-летний футболист проведет в лазарете три месяца. Хирургическое вмешательство игроку не понадобится.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Джака поучаствовал в четырех встречах, в которых получил красную карточку.

Гранит защищает цвета лондонской команды с лета 2016 года. Его контракт с «канонирами» рассчитан до конца июня 2024 года.