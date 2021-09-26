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Премьер-лига

​«Тоттенхэм» не считает удары головой на тренировках – АПЛ обсудит это с клубом

26 Сентября 2021 • 15:26 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
2.25 3.40 3.40
Через 2 ч. 29 мин.

В начале сезона клубам Премьер-лиги Англии настоятельно рекомендовали следовать ограничению на тренировках. Каждый футболист должен наносить не более десятка ударов головой по мячу в неделю. Ограничение связано с тем, что частые удары по мячу головой могут становиться причинами деменции. Исследования на этот счёт продолжаются.

Нуну Эшпириту недавно признался, что на тренировках «Тоттенхэма» удары головой не подсчитываются. Представители Премьер-лиги собираются обсудить это с клубом, о чём на своих страницах сообщает Daily Mail.

«Мы обсудим ситуацию с клубом, чтобы понять их проблемы в реализации такого подхода», - говорится в сообщении АПЛ.  

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Тоттенхэм
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