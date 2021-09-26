​«Тоттенхэм» не считает удары головой на тренировках – АПЛ обсудит это с клубом

В начале сезона клубам Премьер-лиги Англии настоятельно рекомендовали следовать ограничению на тренировках. Каждый футболист должен наносить не более десятка ударов головой по мячу в неделю. Ограничение связано с тем, что частые удары по мячу головой могут становиться причинами деменции. Исследования на этот счёт продолжаются.

Нуну Эшпириту недавно признался, что на тренировках «Тоттенхэма» удары головой не подсчитываются. Представители Премьер-лиги собираются обсудить это с клубом, о чём на своих страницах сообщает Daily Mail.

«Мы обсудим ситуацию с клубом, чтобы понять их проблемы в реализации такого подхода», - говорится в сообщении АПЛ.