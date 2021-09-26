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Премьер-лига

«Арсенал» разбил «Тоттенхэм» в дерби северного Лондона, продлив чёрную полосу «шпор»

26 Сентября 2021 • 20:24 Комментировать (4)
Арсенал
3:1
Тоттенхэм
окончен

В рамках шестого тура АПЛ состоялось лондонское дерби: «Арсенал» - «Тоттенхэм».

Протокол игры  
Арсенал 3:1 Тоттенхэм
(1:0) Смит-Роу Эмил 12'    
(2:0) Обамеянг Пьер-Эмерик 28'    
(3:0) Сака Букайо 34'    
    79' Сон Хынмин (3:1)
Ремсдейл Аарон Томиясу Такэхиро Уайт Бен Габриэль дос Сантос Тирни Киран Парти Томас Джака Гранит   82' (Самби Локонга Альберт-Мбойо (   82'   90') Сака Букайо   87' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли (   87') Эдегор Мартин   89' Смит-Роу Эмил   88' (Тавареш Нуну (   88') Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Лено Бернд Ляказетт Александр Пепе Николя Холдинг Роб Мартинелли Габриэл Седрик Соареш
Льорис Уго Танганга Джафет   46' (Эмерсон Жуниор (   46') Санчес Давинсон Дайер Эрик Регилон Серхио Н'Домбеле Тангай   70' (Хиль Бриан (   70') Хёйбьерг Пьер-Эмиль Алли Деле   46' (Скипп Оливер (   46'   67') Лукас Моура Кейн Гарри Сон Хынмин
Запасные: Дэвис Бен Голлини Пьерлуиджи Родон Джо Скарлетт Дейн Ромеро Кристиан Ло Чельсо Джовани
26 сентября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

Конечно, антураж и ожидание матча «Арсенал» - «Тоттенхэм» нещадно потеряно. Да, это всё ещё лондонское дерби с большой историей, но сейчас рассматривать эти команды можно только как середняков. Для «шпор», кстати, игра с «Арсеналом» - третье (!) лондонское дерби подряд, два предыдущих команда Нуну Эшпириту Санту проиграла со счётом 0:3. И если разгром от «Челси» читался, то такая оплеуха от «Кристал Пэлас» - неожиданность.

«Арсенал» тоже в этом сезоне успел проиграть два лондонских дерби – «Брентфорду» и тому же «Челси» по 0:2. Так что в матче на «Эмирейтс», можно сказать, сошлись неудачники Лондона, бодавшиеся за первые очки в зачёте своего города. У «канониров» атакующую мощь представлял Пьер-Эмерик Обамеянг при поддержке Сака, Смит-Роу и Эдегора. У Нуну Эшпириту Санту воссоединилась убойная пара Кейн – Сон, Моура и Алли помогали им по краям.

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Но о нападении «Тоттенхэма» в первом тайме и не вспоминали. Ровно за 34 минуты «Арсенал» устроил «шпоры» на любимый счёт последних матчей – 0:3. Начал кошмар гостей Букайо Сака. Он с правого края чужой штрафной площади прострелил на 11 метров, откуда с ходу пробил Эмил Смит-Роу. Льорис был пойман на противоходе и даже не дернулся – 1:0. Атаки «Арсенала» не умолкали. После передачи Сака классно пробил Томас – Льорис потащил, отменный удар удался Обамеянгу, мяч пролетел чуть выше перекладины.

«Тоттенхэм» получал удар за ударом и разгром в первом тайме стал логичным завершением событий. Смит-Роу с левого фланга влетел в штрафную площадь и выкатил мяч под удар Обамеянгу. Пьер-Эмерик неотраимо пробил в угол – 2:0. Далее Сака ворвался в штрафную и пытался сделать передачу на Обамеянга, но после подката Кейна мяч достался опять же Букайо. Он и пробил точно метров с семи – 3:0.

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Вторую половину встречи «Тоттенхэм» начал с двух замен: Скипп и Эмерсон вышли вместо Алли и Танганги. «Арсенал», конечно же, подарил сопернику инициативу, но расстроенные «шпоры» ничем, кроме стерильного владения, отметиться не могли. В спокойном темпе матча катился к финальному свистку. Первый, хоть немного опасный момент, «Тоттенхэм» создал у 70-й минуты. Кейн наконец-то смог развернуться в штрафной площади, вторым касанием пальнув с 11 метров. Мимо ворот пролетел мяч.

Сон слегка разбудил интригу, за десять минут до конца матча замкнув прострел Регилона неотразимым ударом, но более ничего не случилось. «Тоттенхэм» вдрызг проиграл третье лондонское дерби в третьем туре подряд. «Арсенал» же чуть налаживает дела, у Микеля Артеты четыре победы в последних четырёх матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Милка .
26 Сентября 2021 в 21:26
Оказывается дело не в Мауре
LMI
26 Сентября 2021 в 20:58
И очень даже хорошо разбил
Redwhite1959
26 Сентября 2021 в 20:57
"Тоттенхэм" разочаровал - и в атаке ничего не клеится, и в обороне - сплошные провалы(( Два первых гола в ворота Льориса как под копирку - идёт контратака соперника, но все защитники смотрят не на игроков "Арсенала", а на мяч, и НИКТО персонально никого не держит, а зачем-то дефы "держат линию"! Поэтому первый игрок "Арсенала" умудряется ворваться в штрафную, сделать пас на партнёра, который БЕСПРЕПЯТСТВЕННО бьёт по воротам. И такой непрофессионализм на таком уровне!(( Кейн хотел помочь обороне, а только ей навредил - третий гол в ворота "шпор" - на его совести. Арсенал" выбрал верную тактику на первый тайм - игру на контратаках, а во втором просто сохранял нужный результат. Но - по большому счёту - не впечатлил - соперник был в разобранном состоянии.
Misha_diablo_football
26 Сентября 2021 в 20:49
Артета на ходу пока что помощь понадобиться их соседям с севера...
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окончен Саутгемптон 0:1 Вулверхэмптон
окончен Арсенал 3:1 Тоттенхэм
27.09  22:00 Кристал Пэлас ... Брайтон 3.2 3.15 2.45
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