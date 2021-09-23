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Премьер-лига

Фонсека признался, что не возглавил «Тоттенхэм» из-за Паратичи

23 Сентября 2021 • 20:26 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
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26.09 18:30

Летом «Тоттенхэм» рассматривал несколько кандидатур на должность главного тренера команды после того, как весной в отставку был отправлен Жозе Моуринью. Среди возможных вариантов в шорт-листе клуба был и другой португалец, Паулу Фонсека.

Местные СМИ не раз утверждали, что бывший наставник «Ромы» и «Шахтёра» находился в шаге от подписания контракта со «шпорами». Это в недавнем интервью Telegraph Sport подтвердил и сам специалист.

«Да, все детали действительно уже были улажены. Но, потом приехал новый генеральный директор Фабио Паратичи, с которым у нас не сходились взгляды на различные аспекты подготовки команды. Как итог, я не согласился идти у кого-то на поводу», - поделился Фонсека.

Стоит добавить, что португальца ранее также связывали с работой в МЛС и в российском чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Паулу Фонсека Фабио Паратичи
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