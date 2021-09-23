«Арсенал» позволит Лено уйти в январе

Вратарь «Арсенала» Бернд Лено в январе покинет клуб, передаёт Daily Mail. По данным источника, руководство намерено отпустить вратаря, который хочет сменить команду.

Такое решение принято после подписания Аарона Рамсдейла, который в первых трех матчах за клуб не пропустил ни одного гола. Ранее сообщалось, что сам Лено тоже хочет покинуть Лондон и отказывается продлевать контракт, который истекает в середине 2023 года.

Напомним, что Лено стал игроком «Арсенала» в 2018 году, перейдя из «Байера» за 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету три матча в АПЛ, в которых он пропустил девять голов.