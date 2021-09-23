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Премьер-лига

«Арсенал» позволит Лено уйти в январе

23 Сентября 2021 • 08:24 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
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26.09 18:30

Вратарь «Арсенала» Бернд Лено в январе покинет клуб, передаёт Daily Mail. По данным источника, руководство намерено отпустить вратаря, который хочет сменить команду.

Такое решение принято после подписания Аарона Рамсдейла, который в первых трех матчах за клуб не пропустил ни одного гола. Ранее сообщалось, что сам Лено тоже хочет покинуть Лондон и отказывается продлевать контракт, который истекает в середине 2023 года.

Напомним, что Лено стал игроком «Арсенала» в 2018 году, перейдя из «Байера» за 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету три матча в АПЛ, в которых он пропустил девять голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Бернд Лено
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