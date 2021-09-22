Нуну: «Кейн – часть «Тоттенхэма», слухи о переходе в «Манчестер Сити» остались в прошлом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту высказался по поводу ситуации вокруг нападающего «шпор» Гарри Кейна. Напомним, что футболист хотел перейти в «Манчестер Сити», однако руководство клуба его не отпустило. В нынешнем сезоне на его счету пока нет результативных действий.

«Слухи о переходе Гарри в «Манчестер Сити» остались в прошлом. Кейн - часть «Тоттенхэма». В прошлом матче у него было несколько возможностей, однако забить не удалось. Уверен, что голы ещё придут», - цитирует Нуну Evening Standard.

Летом сообщалось, что «Манчестер Сити» готов предложить за Кейна 150 миллионов евро.