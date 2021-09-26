Нуну Санту – о поражении в дерби: «Провалили план на матч»

Менеджер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту проанализировал причины третьего кряду фиаско своей команды в рамках АПЛ.

В шестом туре английского первенства «шпоры» уступил в дерби северного Лондона «Арсеналу» со счётом 1:3.

«Выступили недостаточно хорошо. «Канониры» же были на высоте. Трудно играть, пропуская в самом дебюте матча. Игра буквально валится из рук. Провалили план на матч.

Мы продолжаем учиться. Нам нужно созидать. Есть положительные моменты, равно как и отрицательные», - отметил Нуну Санту в послематчевой беседе с прессой.

«Тоттенхэм» по-прежнему имеет 9 очков на своём балансе.