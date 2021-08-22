Английский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо мог оказаться в «Лейпциге». Об этом рассказал наставник «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль.

«Я знаю Санчо очень хорошо. Однажды мы сидели за одним столом, вели переговоры о его переходе в «Лейпциг». Но тогда команда не была так сильна, как сейчас, что его и не убедило. Он решил перебраться в «Боруссию» из Дортмунда, меня это очень разочаровало. Он прекрасно влился бы в нашу игру, ориентированную на скорость», - цитирует специалиста Tribal Football.

«Саутгемптон» Ральфа Хазенхюттля принимал на своем поле «красных дьяволов» сегодня и был близок к победе, но команды в итоге расписали мировую, обменявшись голами.