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Англия. Премьер-лига

Санчо мог оказаться в «Лейпциге»

22 Августа 2021 • 20:08 Комментировать
Саутгемптон
1:1
Манчестер Юнайтед
окончен
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Английский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо мог оказаться в «Лейпциге». Об этом рассказал наставник «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль.

«Я знаю Санчо очень хорошо. Однажды мы сидели за одним столом, вели переговоры о его переходе в «Лейпциг». Но тогда команда не была так сильна, как сейчас, что его и не убедило. Он решил перебраться в «Боруссию» из Дортмунда, меня это очень разочаровало. Он прекрасно влился бы в нашу игру, ориентированную на скорость», - цитирует специалиста Tribal Football.

«Саутгемптон» Ральфа Хазенхюттля принимал на своем поле «красных дьяволов» сегодня и был близок к победе, но команды в итоге расписали мировую, обменявшись голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Ральф Хазенхюттль Джедон Санчо
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