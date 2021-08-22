«Манчестер Юнайтед» потерял очки в матче с «Саутгемптоном»

Один из фаворитов сезона в английской Премьер-лиге – «Манчестер Юнайтед» - не сумел подтвердить своё реноме в матче второго тура чемпионата, сыграв вничью 1:1.

Команда Уле Гуннара Сульшера была вынуждена довольствоваться лишь одним набранным очком на «Сент-Мэрис». После автогола Фреда результативным действием, но уже у ворот соперника, отличился Мэйсон Гринвуд. К слову, молодой английский вингер забил с ассиста Погба, уже пятого в сезоне.

Манкунианцы после двух туров имеют в активе 4 очка, у «Саутгемптона» - один балл.