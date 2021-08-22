«Манчестер Юнайтед» потерял очки в матче с «Саутгемптоном»

Один из фаворитов сезона в английской Премьер-лиге – «Манчестер Юнайтед» - не сумел подтвердить своё реноме в матче второго тура чемпионата, сыграв вничью 1:1.
Команда Уле Гуннара Сульшера была вынуждена довольствоваться лишь одним набранным очком на «Сент-Мэрис». После автогола Фреда результативным действием, но уже у ворот соперника, отличился Мэйсон Гринвуд. К слову, молодой английский вингер забил с ассиста Погба, уже пятого в сезоне.
Манкунианцы после двух туров имеют в активе 4 очка, у «Саутгемптона» - один балл.
Протокол игры
|(1:0) Фред Сантос 30'
|55' Гринвуд Мэйсон (1:1)
Маккарти Алекс • Ливраменто Валентино • Стивенс Джек • 90'Салису Мохаммед • Перро Ромен 79' ( Уокер-Питерс Кайл ( 79') • Уолкотт Тео 46' ( Беднарек Ян ( 46') • Ромеу Ориоль • Уорд-Праус Джеймс • Дженепо Мусса 51' 70' ( Диалло Ибраима ( 70') • Адамс Че • Армстронг Адам
Запасные: Валери Ян • Редмонд Натан • Эльюнусси Мохамед • Телла Нейтан • Лонг Шейн • Форстер Фрейзер
Де Хеа Давид • Уан-Биссака Аарон • Линделоф Виктор • Магуайр Гарри • 76'Шоу Люк • Фред Сантос 76' ( Мактоминай Скотт ( 76') • Матич Неманья 86' ( Лингард Джесси ( 86') • Гринвуд Мэйсон • Фернандеш Бруну • 31'Погба Поль • 90'Марсьяль Антони 59' ( Санчо Джедон ( 59')
Запасные: Варан Рафаэль • Мата Хуан • Ван де Бек Донни • Джеймс Дэниэл • Хитон Том • Далот Диогу
22 августа. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).