Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 134 Комментарии
Англия. Премьер-лига

«Манчестер Юнайтед» потерял очки в матче с «Саутгемптоном»

22 Августа 2021 • 18:12 Комментировать (2)
Саутгемптон
1:1
Манчестер Юнайтед
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

Один из фаворитов сезона в английской Премьер-лиге – «Манчестер Юнайтед» - не сумел подтвердить своё реноме в матче второго тура чемпионата, сыграв вничью 1:1.

Команда Уле Гуннара Сульшера была вынуждена довольствоваться лишь одним набранным очком на «Сент-Мэрис». После автогола Фреда результативным действием, но уже у ворот соперника, отличился Мэйсон Гринвуд. К слову, молодой английский вингер забил с ассиста Погба, уже пятого в сезоне.

Манкунианцы после двух туров имеют в активе 4 очка, у «Саутгемптона» - один балл.

Протокол игры  
Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед
(1:0) Фред Сантос 30'    
    55' Гринвуд Мэйсон (1:1)
Маккарти Алекс Ливраменто Валентино Стивенс Джек   90' Салису Мохаммед Перро Ромен   79' (Уокер-Питерс Кайл (   79') Уолкотт Тео   46' (Беднарек Ян (   46') Ромеу Ориоль Уорд-Праус Джеймс Дженепо Мусса   51'   70' (Диалло Ибраима (   70') Адамс Че Армстронг Адам
Запасные: Валери Ян Редмонд Натан Эльюнусси Мохамед Телла Нейтан Лонг Шейн Форстер Фрейзер
Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон Линделоф Виктор Магуайр Гарри   76' Шоу Люк Фред Сантос   76' (Мактоминай Скотт (   76') Матич Неманья   86' (Лингард Джесси (   86') Гринвуд Мэйсон Фернандеш Бруну   31' Погба Поль   90' Марсьяль Антони   59' (Санчо Джедон (   59')
Запасные: Варан Рафаэль Мата Хуан Ван де Бек Донни Джеймс Дэниэл Хитон Том Далот Диогу
22 августа. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Манкунианец76
22 Августа 2021 в 18:54
до ужаса напоминает начало прошлого сезона,когда сливали очки с командами,которым место во втором десятке турнирной таблице.Хотя,с такой игрой,какую сегодня продемонстрировал наш дуэт Матич-Фред,с мертвым Марсом и суетливым,бесполезным Биссакой-хорошо что одно очко увезли.Мой совет-Оле,возьми себе в состав тренерского штаба толкового тактика,чтоб умел указывать и обьяснять,как нашим ребятам проходить вот такие"автобусы"от таких середнячков как сегодняшние"Святые"...Верю в команду,но все меньше и меньше-в гл.тренера(((
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед 4.8 4.4 1.63
окончен Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм 3.15 3.25 2.4
окончен Арсенал 0:2 Челси 4.3 3.8 1.8
23.08  22:00 Вест Хэм ... Лестер 2.6 3.5 2.6
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Августа
21:19 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался о своём будущем
21:18 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» предлагал услуги Сауля грандам АПЛ
20:57 · Англия. Премьер-лига
Кейн провёл первый матч в сезоне
20:38 · Англия. Премьер-лига
Пети: «Ничего не чувствую во время просмотра матчей «Арсенала»
20:30 · Англия. Премьер-лига
Сульшер: «Было много фолов, на которые судья не реагировал»
20:08 · Англия. Премьер-лига
Санчо мог оказаться в «Лейпциге»
19:55 · Англия. Премьер-лига
Колашинац расторг контракт с «Арсеналом»
19:48 · Англия. Премьер-лига
Варди сорвал куш в казино
19:09 · Англия. Премьер-лига
Эль-Гази прокомментировал игру «Астон Виллы» с «Ньюкаслом»
18:59 · Англия. Премьер-лига
Лукаку отличился первым голом за «Челси»
18:51 · Англия. Премьер-лига
Жезус: «Я вновь обретаю уверенность»
18:19 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» минимально переиграл «Вулверхэмптон»
18:12 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» потерял очки в матче с «Саутгемптоном» 2
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Челси» - 0:2 (закончен)
17:57 · Англия. Премьер-лига
«Челси» начал переговоры по Кунде
Все новости
Рекомендуем
 