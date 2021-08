«Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал» еще 27 июля уладили все детали по трансферу защитника Рафаэля Варана, но только позавчера француз официально был представлен в качестве нового игрока манкунианцев.

28-летний игрок вынужден был отсидеть двухнедельный карантин, после чего получил возможность пройти медосмотр и поставить подпись под соглашением с английским клубом. Сегодня же «Твиттер» «МЮ» поделился первыми фотографиями Варана на тренировке команды под руководством наставника Уле Гуннара Сульшера.

Напомним, что переход футболиста обошелся представителю АПЛ в 45 миллионов евро, а контракт подписан до лета 2025 года.

Say hello to our new centre-half #MUFC | @RaphaelVarane pic.twitter.com/30fEctu3Sn