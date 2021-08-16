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Англия. Премьер-лига

Варан провел первую тренировку в «Манчестер Юнайтед» фото

16 Августа 2021 • 21:29 Комментировать
Саутгемптон
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Манчестер Юнайтед
4.80 4.40 1.62
22.08 16:00
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«Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал» еще 27 июля уладили все детали по трансферу защитника Рафаэля Варана, но только позавчера француз официально был представлен в качестве нового игрока манкунианцев.

28-летний игрок вынужден был отсидеть двухнедельный карантин, после чего получил возможность пройти медосмотр и поставить подпись под соглашением с английским клубом. Сегодня же «Твиттер» «МЮ» поделился первыми фотографиями Варана на тренировке команды под руководством наставника Уле Гуннара Сульшера.

Напомним, что переход футболиста обошелся представителю АПЛ в 45 миллионов евро, а контракт подписан до лета 2025 года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Апл Рафаэль Варан
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