Бывший игрок сборной Англии: У «МЮ» нет хорошего нападающего, чтобы выиграть АПЛ

«Манчестер Юнайтед» уверенно начал текущий сезон, разгромно одолев «Лидс», чем вызвал шквал комментариев в социальных сетях по поводу возможного триумфа в английской Премьер-лиге.

Впрочем, с этими прогнозами не согласен бывший английский футболист и тренер Тим Шервуд, который в интервью Daily Express указал на проблемы манкунианцев. «Победа в АПЛ? Вряд ли, у «МЮ» нет хорошего нападающего. Посмотрите на состав «Челси», который в добавок приобрел еще и Ромелу Лукаку», - заявил Шервуд.

Отметим, что летом «Юнайтед» усилил позиции вингера и центрального защитника, подписав Джейдона Санчо и Рафаэля Варана.