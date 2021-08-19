Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 198 Комментарии
Англия. Премьер-лига

«Саутгемптон» запросил за Уорд-Прауса 50 миллионов евро

19 Августа 2021 • 00:15 Комментировать
Астон Вилла
...
Ньюкасл
1.75 4.00 4.30
21.08 17:00
1000 рублей бесплатная ставка

Джеймс Уорд-Праус из «Саутгемптона» стал одним из главных объектов на английском трансферном рынке. Ранее сообщалось об интересе к кандидатуре игрока со стороны «Астон Виллы».

Впрочем, руководство клуба отклонило уже два запроса по английскому полузащитнику. «Саутгемптон» не устраивает цена, за которую потенциальные покупатели желают приобрести футболиста. Самым высоким предложением «Астон Виллы» была сумма в 35 миллионов евро, а вот «святые» намерены выручить за своего лидера не менее 50 миллионов, сообщает Daily Echo.

К слову, Уорд-Праус является воспитанником «Саутгемптона». За клуб полузащитник провел более 300 матчей, в которых набрал 77 очков по системе гол+пас.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Апл Джеймс Уорд-Праус Астон Вилла Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Августа
00:48 · Англия. Премьер-лига
Туфан перейдёт в «Уотфорд» слухи
00:30 · Англия. Чемпионшип
Тренер команды из Чемпионшипа: «Футболу нужны другие пути объединения людей»
00:24 · Англия. Премьер-лига
«Фламенго» арендует полузащитника «Манчестер Юнайтед»
00:15 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» запросил за Уорд-Прауса 50 миллионов евро
00:08 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» отклонил предложения двух клубов по Норманну
18 Августа
23:57 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» - «Арсеналу»: «Триппьер не продаётся» слухи
23:48 · Англия. Премьер-лига
Лукаку призвал футболистов вакцинироваться от коронавируса
23:45 · Англия. Премьер-лига
Уиллок раздумывал над тем, чтобы перестать пользоваться социальными сетями
23:39 · Англия. Чемпионшип
Полиция начала расследование по поводу проявления расизма в матче Чемпионшипа
23:30 · Англия. Премьер-лига
Рио Фердинанд: в конце карьеры всерьез думал перейти в «Арсенал»
23:26 · Англия. Премьер-лига
Президент «Тоттехэма» может изменить своё решение насчет Кейна
22:21 · Англия. Премьер-лига
Рауль Хименес: «Я жду момента, когда фанаты будут называть моё имя»
22:15 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» попытается приобрести лидера «Лиона» слухи
21:51 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» интересуется вингером «Наполи»
21:33 · Англия. Премьер-лига
«Лион» арендует защитника «Челси»
Все новости
Рекомендуем
 