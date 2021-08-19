«Саутгемптон» запросил за Уорд-Прауса 50 миллионов евро

Джеймс Уорд-Праус из «Саутгемптона» стал одним из главных объектов на английском трансферном рынке. Ранее сообщалось об интересе к кандидатуре игрока со стороны «Астон Виллы».

Впрочем, руководство клуба отклонило уже два запроса по английскому полузащитнику. «Саутгемптон» не устраивает цена, за которую потенциальные покупатели желают приобрести футболиста. Самым высоким предложением «Астон Виллы» была сумма в 35 миллионов евро, а вот «святые» намерены выручить за своего лидера не менее 50 миллионов, сообщает Daily Echo.

К слову, Уорд-Праус является воспитанником «Саутгемптона». За клуб полузащитник провел более 300 матчей, в которых набрал 77 очков по системе гол+пас.