Эль-Гази прокомментировал игру «Астон Виллы» с «Ньюкаслом»

Голландский нападающий «Астон Виллы» Анвар Эль-Гази прокомментировал игру своей команды против «Ньюкасла» во втором туре английского чемпионата.

«Знаю, что, возможно, мы не показали свою лучшую игру, но чаще всего самой главной является добыча трёх очков. Прекрасно, что мы смогли переиграть своего соперника на глазах у собственных болельщиков. Думаю, мы заслужили эту победу», - сказал игрок в интервью официальному телеканалу «Астон Виллы».

Команда Эль-Гази обыграла «сорок», забив сопернику два безответных мяча. Теперь в копилке бирмингемцев три зачётных балла.