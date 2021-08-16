Лингард снова отправился в аренду в «Вест Хэм»

Джесси Лингард проведет сезон 2021/22 в лондонском «Вест Хэме». «Молотобойцы» продлили арендное соглашение с «Манчестер Юнайтед».

Официально о переходе пока не было сообщено, но на официальном сайте английской Премьер-лиги Лингард уже числится в качестве игрока лондонцев. Примечательно, что летом «Вест Хэм» пытался выкупить контракт 28-летнего англичанина, но «МЮ» запросил за него 35 миллионов евро, что оказалось неподъемной силой для представителя Англии в Лиге Европы.

В прошлом сезоне футболист провел за «молотобойцев» 16 матчей во второй части розыгрыша АПЛ, сумев отличиться девятью забитыми голами. Впрочем, это не помогло ему попасть в окончательной список английской сборной на Евро-2020.