​Сульшер высказался о будущем Погба

Поль Погба здорово начал новый сезон. В матче первого тура Премьер-лиги против «Лидса» француз отметился четырьмя голевыми передачами, а «Манчестер Юнайтед» победил со счётом 5:1.

На пятничной пресс-конференции главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер высказался о будущем Поля Погба. Действующий контракт полузащитника с манкунианцами рассчитан до конца июня 2022 года.

«Между клубом и представителями Поля идут переговоры по поводу нового контракта. Мы с Полем работаем каждый день, и мы продолжим продолжать стараться совершенствоваться», - рассказал Сульшер представителям СМИ.