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Англия. Премьер-лига

Гринвуд: «Мы хотим, чтобы Погба остался»

22 Августа 2021 • 21:53 Комментировать
Саутгемптон
1:1
Манчестер Юнайтед
окончен
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд прокомментировал результат игры команды с «Саутгемптоном» в рамках второго тура английской Премьер-лиги.

«Немного разочарованы. Мы должны были добывать все три балла, но оппонент был хорош. Они хорошо защищались, думаю, мы могли забивать ещё после установления равного счета, но не вышло», - передает слова футболиста Tribal Football.

Также Гринвуд высказался о слухах вокруг своего коллеги по цеху Поля Погба:

«Он прекрасный игрок, именно он организовал взятие ворот, осуществлённое нами. Мы хотим, чтобы он остался», - добавил футболист.

«Святые» остановили «красных дьяволов» на пути к победе, расписав с ними мировую 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Манчестер Юнайтед Поль Погба Мэйсон Гринвуд
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окончен Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед 4.8 4.4 1.63
окончен Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм 3.15 3.25 2.4
окончен Арсенал 0:2 Челси 4.3 3.8 1.8
23.08  22:00 Вест Хэм ... Лестер 2.6 3.5 2.6
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