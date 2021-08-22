Гринвуд: «Мы хотим, чтобы Погба остался»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд прокомментировал результат игры команды с «Саутгемптоном» в рамках второго тура английской Премьер-лиги.

«Немного разочарованы. Мы должны были добывать все три балла, но оппонент был хорош. Они хорошо защищались, думаю, мы могли забивать ещё после установления равного счета, но не вышло», - передает слова футболиста Tribal Football.

Также Гринвуд высказался о слухах вокруг своего коллеги по цеху Поля Погба:

«Он прекрасный игрок, именно он организовал взятие ворот, осуществлённое нами. Мы хотим, чтобы он остался», - добавил футболист.

«Святые» остановили «красных дьяволов» на пути к победе, расписав с ними мировую 1:1.