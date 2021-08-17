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Англия. Премьер-лига

Варан: «Фергюсон хотел подписать меня в 2011 году»

17 Августа 2021 • 10:00 Комментировать
Саутгемптон
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Манчестер Юнайтед
4.80 4.40 1.62
22.08 16:00
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Новичок «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан вспомнил, как бывший тренер манкунианцев Алекс Фергюсон хотел подписать его в 2011 году.

«Тогда было очень много слухов об этом. В 2011 году Алекс Фергюсон общался с моей мамой, чтобы переубедить меня уехать в Англию. Я пообщался с руководством своего клуба («Ланса» - Прим. ред.) и понимал, что это отличная возможность, однако, благодаря Зинедину Зидану, я оказался в «Реале», - цитирует француза 90min. 

Напомним, что Варан выступал за «Реал» с 2011 по 2021 год. В составе мадридского клуба он четырежды становился победителем Лиги чемпионов. Этим летом он перешел в «Манчестер Юнайтед» за 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан
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