Варан: «Фергюсон хотел подписать меня в 2011 году»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан вспомнил, как бывший тренер манкунианцев Алекс Фергюсон хотел подписать его в 2011 году.

«Тогда было очень много слухов об этом. В 2011 году Алекс Фергюсон общался с моей мамой, чтобы переубедить меня уехать в Англию. Я пообщался с руководством своего клуба («Ланса» - Прим. ред.) и понимал, что это отличная возможность, однако, благодаря Зинедину Зидану, я оказался в «Реале», - цитирует француза 90min.

Напомним, что Варан выступал за «Реал» с 2011 по 2021 год. В составе мадридского клуба он четырежды становился победителем Лиги чемпионов. Этим летом он перешел в «Манчестер Юнайтед» за 40 миллионов евро.