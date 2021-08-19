Уорд-Праус продлил контракт с «Саутгемптоном»

Полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус подписал новый контракт, сообщает пресс-служба клуба.

Англичанин принял решение остаться на «Сент-Мэрис», продлив действующее соглашение до 2026 года. Футболист заявил, что рад сделать столь важный шаг и отметил, что ещё не всего добился с родным клубом. Тем самым, слухи последних месяцев о возможном переходе 26-летнего хавбека в бирмингемскую «Астон Виллу» можно оставить позади.

Джеймс Уорд-Праус выступает в составе «Саутгемптона» с 2011 года. С тех пор он провел 323 матча, забил 33 гола и сделал 40 результативных передач. Перед началом прошлого сезона его выбрали капитаном команды.