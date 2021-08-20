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Англия. Премьер-лига

Кавани и Варан могут принять участие в матче против «Саутгемптона»

20 Августа 2021 • 22:45 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Юнайтед
4.80 4.40 1.63
22.08 16:00
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Норвежский тренер Уле Гуннар Сульшер, ныне являющийся наставником «Манчестер Юнайтед», поделился новостями из стана своей команды.

В частности, Сульшер высказался о возможных перестановках в составе на матч против «Саутгемптона» в рамках второго тура чемпионата Англии:

«Теперь нам доступны Эдинсон Кавани и Рафаэль Варан. Мы с каждым днём набираем кондиции», - сказал Сульшер на сегодняшней пресс-коференции.

Старт противостояния «Саутгемптона» против «Манчестер Юнайтед» запланирован на 16:00 22 августа. «Святые» попытаются «вернуть должок» «красным дьяволам» за поражение 0:9 в прошлом сезоне.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани Рафаэль Варан Уле Гуннар Сульшер
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