Кавани и Варан могут принять участие в матче против «Саутгемптона»

Норвежский тренер Уле Гуннар Сульшер, ныне являющийся наставником «Манчестер Юнайтед», поделился новостями из стана своей команды.

В частности, Сульшер высказался о возможных перестановках в составе на матч против «Саутгемптона» в рамках второго тура чемпионата Англии:

«Теперь нам доступны Эдинсон Кавани и Рафаэль Варан. Мы с каждым днём набираем кондиции», - сказал Сульшер на сегодняшней пресс-коференции.

Старт противостояния «Саутгемптона» против «Манчестер Юнайтед» запланирован на 16:00 22 августа. «Святые» попытаются «вернуть должок» «красным дьяволам» за поражение 0:9 в прошлом сезоне.