​Сульшер уверен, что Погба останется

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер уверен в том, что Поль Погба не будет продан до конца лета, хотя контракт игрока истекает уже через десять месяцев.

«Да, я ожидаю, что Погба будет игроком «Манчестер Юнайтед» 1 сентября. В «Манчестер Юнайтед» вы должны принимать вызов и работать на стабильном уровне вне зависимости от того, на какое время рассчитан ваш контракт – на год или на пять. Я не волнуюсь о том, что футболист может иметь меньше мотивации, если его контракт скоро истекает. Футболисты всегда хотят хорошо играть и радовать партнёров и близких. Так что я не переживаю насчёт Поля», - цитирует Сульшера Goal.com.