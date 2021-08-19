Легендарный игрок «МЮ» заявил о развитии у него болезни Альцгеймера

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Денис Лоу, который считается одним из величайших игроков в истории клуба, сообщил, что страдает от болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.

В заявлении, которое опубликовала пресс-служба клуба сказано, что это очень сложная болезнь и сейчас Лоу переживает о своей семье, так как ей придётся столкнуться с этим. Сообщается, что экс-футболист сейчас чувствует, как ухудшается работа его мозга и ускользает память. Однако легенда «МЮ» старается мыслить позитивно и дальше поддерживает свой бывший клуб.

Напомним, что Лоу был игроком «Манчестер Юнайтед» с 1962 по 1973 год. В 1964 году он стал обладателем Золотого мяча.