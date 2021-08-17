«Шеффилд» может арендовать игрока «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло может перейти в «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды, передаёт talkSPORT. Сообщается, что клубы в ближайшее время начнут переговоры по поводу возможного перехода.

По данным источника, манкунианцы не против отпустить молодого игрока в аренду за игровой практикой, а руководство «Шеффилда» надеется оформить сделку до закрытия трансферного окна.

Напомним, что Диалло перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» за 21 миллион евро. В основном составе «МЮ» он сыграл восемь матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.