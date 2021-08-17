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Англия. Премьер-лига

«Шеффилд» может арендовать игрока «МЮ»

17 Августа 2021 • 11:29 Комментировать
Вест Бромвич
...
Шеффилд Юнайтед
2.10 3.35 3.55
18.08 22:00
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло может перейти в «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды, передаёт talkSPORT. Сообщается, что клубы в ближайшее время начнут переговоры по поводу возможного перехода.

По данным источника, манкунианцы не против отпустить молодого игрока в аренду за игровой практикой, а руководство «Шеффилда» надеется оформить сделку до закрытия трансферного окна.

Напомним, что Диалло перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» за 21 миллион евро. В основном составе «МЮ» он сыграл восемь матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед Амад Диалло Трансферы футбола - лето 2021
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