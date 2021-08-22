Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 141 Комментарии
Англия. Премьер-лига

«Манчестер Юнайтед» повторил рекорд АПЛ

22 Августа 2021 • 22:58 Комментировать
Саутгемптон
1:1
Манчестер Юнайтед
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

«Манчестер Юнайтед» во главе с норвежским тренером Уле Гуннаром Сульшером, ранее защищавшим цвета клуба в качестве игрока, повторил рекорд элитного дивизиона Англии по количеству непроигранных матчей на чужом поле. Об этом сообщает Opta.

По данным статистического портала, после ничьей с «Саутгемптоном» (1:1) во втором туре, «красные дьяволы» сравнялись по этому показателю с лондонским «Арсеналом» версии 2004 года. Тогда «канонирами» руководил Арсен Венгер.

К слову, новый рекорд может быть установлен уже по ходу следующего игрового дня. 29 августа подопечные Сульшера навестят «Вулверхэмптон».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Уле Гуннар Сульшер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Арсенал 0:2 Челси 4.75 3.65 1.85
23.08  22:00 Вест Хэм ... Лестер 2.6 3.5 2.6
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Августа
00:22 · Англия. Премьер-лига
Шакири обойдется «Лиону» в 11 миллионов евро
22 Августа
23:37 · Англия. Премьер-лига
Дзаппакоста отправится в «Аталанту»
23:22 · Англия. Премьер-лига
Ноубл – претендент на должность спортивного директора «Вест Хэма»
22:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» повторил рекорд АПЛ
22:31 · Англия. Премьер-лига
Нуну Санту – о победе над «Вулверхэмптоном»: «Было тяжело с первой минуты»
22:01 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Челси» в процессе трансформации»
21:53 · Англия. Премьер-лига
Гринвуд: «Мы хотим, чтобы Погба остался»
21:43 · Англия. Премьер-лига
Санья: «Арсенал» утратил свою ДНК»
21:29 · Англия. Премьер-лига
Лукаку: «Постараюсь сделать так, чтобы за меня говорила игра на футбольном поле
21:19 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался о своём будущем
21:18 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» предлагал услуги Сауля грандам АПЛ 1
20:57 · Англия. Премьер-лига
Кейн провёл первый матч в сезоне
20:38 · Англия. Премьер-лига
Пети: «Ничего не чувствую во время просмотра матчей «Арсенала»
20:30 · Англия. Премьер-лига
Сульшер: «Было много фолов, на которые судья не реагировал» 1
20:08 · Англия. Премьер-лига
Санчо мог оказаться в «Лейпциге»
Все новости
Рекомендуем
 