«Манчестер Юнайтед» повторил рекорд АПЛ

«Манчестер Юнайтед» во главе с норвежским тренером Уле Гуннаром Сульшером, ранее защищавшим цвета клуба в качестве игрока, повторил рекорд элитного дивизиона Англии по количеству непроигранных матчей на чужом поле. Об этом сообщает Opta.

По данным статистического портала, после ничьей с «Саутгемптоном» (1:1) во втором туре, «красные дьяволы» сравнялись по этому показателю с лондонским «Арсеналом» версии 2004 года. Тогда «канонирами» руководил Арсен Венгер.

К слову, новый рекорд может быть установлен уже по ходу следующего игрового дня. 29 августа подопечные Сульшера навестят «Вулверхэмптон».