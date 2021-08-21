Перейра отправился в аренду во «Фламенго»

«Манчестер Юнайтед» известил об уходе Андреаса Перейры – игрок уехал выступать у себя на родине за «Фламенго».

25-летний южноамериканец в текущем сезоне не будет числиться в заявке «красных дьяволов». Футболист середины поля согласовал сотрудничество с «Фламенго», где он проведёт следующий год. Данные сведения представлены на официальном сайте «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что Андреас Перейра является воспитанником клубной системы манкунианцев. В 75 поединках во всех турнирах ему удалось отличиться за английский клуб 4 голами.

Как известно, в прошлом сезоне бразильца приютил «Лацио».