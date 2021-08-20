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Англия. Премьер-лига

«МЮ» попытается побороться с «Реалом» за Мбаппе следующим летом слухи

20 Августа 2021 • 11:21 Комментировать
Брест
...
ПСЖ
10.50 6.50 1.29
Через 10 ч. 7 мин.
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«Манчестер Юнайтед» уже сейчас начинает строить планы на следующее летнее трансфеное окно. Руководство и скауты клуба составили список возможных усилений на позицию нападающего, куда попал и представитель «ПСЖ» Киллиан Мбаппе.

ESPN передает, что манкунианцы намерены переманить француза у «Реала», предложив ему лучшие условия личного контракта. Правда, источник также отмечает, что сделать это англичанам будет очень тяжело, ведь сам Мбаппе желает перейти именно в стан «сливочных», за которых болеет с детства.

Напомним, что в текущее межсезонье «Юнайтед» уже потратил немалые деньги на подписание Рафаэля Варана и Джейдона Санчо.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед ПСЖ Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2021
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