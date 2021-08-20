«Манчестер Юнайтед» уже сейчас начинает строить планы на следующее летнее трансфеное окно. Руководство и скауты клуба составили список возможных усилений на позицию нападающего, куда попал и представитель «ПСЖ» Киллиан Мбаппе.

ESPN передает, что манкунианцы намерены переманить француза у «Реала», предложив ему лучшие условия личного контракта. Правда, источник также отмечает, что сделать это англичанам будет очень тяжело, ведь сам Мбаппе желает перейти именно в стан «сливочных», за которых болеет с детства.

Напомним, что в текущее межсезонье «Юнайтед» уже потратил немалые деньги на подписание Рафаэля Варана и Джейдона Санчо.