Клаузула Холанна вступит в силу первого сентября – за ситуацией следит «МЮ»

Время Эрлинга Холанна в дортмундской «Боруссии» подходит к концу. На игрока нацелились сразу несколько грандов европейского футбола, поэтому о его уходе как о свершившемся факте говорят практически все СМИ.

Правда, непонятно, когда будет осуществлен трансфер норвежца – зимой или уже летом следующего года. Дело в том, что ранее говорилось о клаузуле футболиста, которая якобы должна была вступить силу в 2022 году. Но, издание Marca сообщает, что потенциальные покупатели смогут воспользоваться отступными в контракте Холанна уже с первого сентября.

По предварительным данным, главным претендентом на игрока является «Манчестер Юнайтед», который намерен зимой навязать конкуренцию мадридскому «Реалу» и «Баварии». Напомним, что клаузула нападающего составляет 75 миллионов евро, а немцы попытаются переподписать с Холанном контракт.