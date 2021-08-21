​Дортмундская «Боруссия» проиграла «Фрайбургу» и другие результаты Бундеслиги

Завершились сразу пять матчей второго тура Бундеслиги, которые стартовали в половине пятого вечера по московскому времени. Дортмундская «Боруссия» весьма неожиданно проиграла в гостях у «Фрайбурга» со счётом 1:2. Команда Марко Розе доминировала, но не смогла добиться желаемого результата. Эрлинг Холанн ушёл с поля без гола.

«Бохум» с результатом 2:0 переиграл «Майнц». Хозяева поля забили по разу в каждом из таймов.

«Вольфсбург» удачно съездил в Берлин. В гостях у «Герты» «волки» добились волевой победы со счётом 2:1, причём победный мяч они забили уже на 88-й минуте поединка.

Ещё две встречи завершились вничью. «Айнтрахт» и «Аугсбург» так и не смогли открыть счёт, а «Гройтер Фюрт» и «Арминия» по разу огорчили друг друга.