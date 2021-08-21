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Германия. Бундеслига

​Дортмундская «Боруссия» проиграла «Фрайбургу» и другие результаты Бундеслиги

21 Августа 2021 • 18:33 Комментировать
Бохум
2:0
Майнц
окончен
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Завершились сразу пять матчей второго тура Бундеслиги, которые стартовали в половине пятого вечера по московскому времени. Дортмундская «Боруссия» весьма неожиданно проиграла в гостях у «Фрайбурга» со счётом 1:2. Команда Марко Розе доминировала, но не смогла добиться желаемого результата. Эрлинг Холанн ушёл с поля без гола.

Протокол игры  
Фрайбург 2:1 Боруссия Д
(1:0) Грифо Винченцо 6'    
(2:0) Шаллаи Роланд 53'    
    59' Кайтель Янник (2:1) - автогол
Флеккен Марк Шмид Жонатан Линхарт Филипп Шлоттербек Нико Гюнтер Кристиан Кайтель Янник   86' (Эггештайн Максимилиан (   86') Хёфлер Николас Шаллаи Роланд   71' (Шаде Кевин (   71') Чон У-Ён   71' (Хаберер Яник (   71') Грифо Винченцо   84' (Кюблер Лукас (   84') Хёлер Лукас   71' (Демирович Эрмедин (   71'   86')
Запасные: Хайнц Доминик Шлоттербек Кевен Noah Weisshaupt Уфофф Бенджамин
Кобель Грегор Пасслак Феликс   79' (Хуммельс Матс (   79') Витсель Аксель   79' (Джан Эмре (   79') Аканджи Мануэль   61' Шульц Нико   38' (Геррейро Рафаэль (   38'   76') Дауд Махмуд   34' Беллингхем Джуд Джованни Рейна   70' (Брандт Юлиан (   70') Ройс Марко Холанн Эрлинг Мален Дониэлл   19'   79' (Мукоко Юссуфа (   79')
Запасные: Рейньер Жезус Делани Томас Вольф Мариус Хитц Mapвин
21 августа. Стадион "Шварцвальд" (Фрайбург).

 

«Бохум» с результатом 2:0 переиграл «Майнц». Хозяева поля забили по разу в каждом из таймов.

Протокол игры  
Бохум 2:0 Майнц
(1:0) Хольтманн Геррит 21'    
(2:0) Полтер Себастьян 56'    
Риман Мануэль   87' Гамбоа Кристиан   60' (Бокхорн Эберт (   60') Лабропулос Василис Белла-Котчап Армель Данило Соарес Лосилья Антони Цоллер Симон   90' Пантович Милош   71' (Машович Эрхан (   71') Реджбекай Элвис   54'   72' (Стафилидис Костас (   72') Хольтманн Геррит   81' (Асано Такума (   81'   90') Полтер Себастьян
Запасные: Эссер Михаэль Новотны Сома Декарли Сауло Ганвула Сильвер Чибсах Юссиф
Центнер Робин Ньякат Мусса Бель Штефан   67' (Штёгер Кевин (   67') Хак Александер   46' (Сен-Жюст Джеремая (   46') Видмер Сильван Тауэр Никлас   46' (Бутьюс Жан-Поль (   46'   56') Баррейро Леандро   67' Аарон Мартин Буркардт Джонатан Ли Чжэ-Сон   62' (Салаи Адам (   62') Небель Пауль   46' (Кор Доминик (   46'   89')
Запасные: Килиан Лука Папела Мервиль Дамен Финн Лукоки Андерсон
21 августа. Стадион "Vonovia Ruhrstadion".

 

«Вольфсбург» удачно съездил в Берлин. В гостях у «Герты» «волки» добились волевой победы со счётом 2:1, причём победный мяч они забили уже на 88-й минуте поединка.

Протокол игры  
Герта 1:2 Вольфсбург
(1:0) Лукебакио Доди 60'    
    74' Баку Ридле (1:1)
    88' Нмеча Лукас (1:2)
Шволов Александер Пекарик Петер Боята Дедрик   84' (Торунарига Джордан (   84') Штарк Никлас Платтенхардт Марвин Сердар Суат   84' (Зефёйк Дейовайсио (   84') Аскасибар Сантьяго Лукебакио Доди Боатенг Кевин-Принс   29'   43' (Йоветич Стеван (   43') Дилросун Джавайро   67' (Рихтер Марко (   67') Зельке Дейви   84' (Тусар Люка (   84')
Запасные: Кёрбер Нильс Миттельштедт Максимилиан Клюнтер Лукас Дарида Владимир
Кастельс Коэн Мбабу Кевин   31' Лакруа Максанс Брукс Джон Руссийон Жером   73'   90' (Гилавоги Жошуа (   90') Шлагер Ксавер   90' (Герардт Янник (   90') Арнольд Максимилиан Баку Ридле Филипп Максимилиан   70' (Нмеча Лукас (   70') Штеффен Ренато   70' (Брекало Йосип (   70') Вегхорст Ваут
Запасные: Мехмеди Адмир Гинчек Даниэль Перван Павао Мармуш Омар Борнаув Себастьян
21 августа. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

 

Ещё две встречи завершились вничью. «Айнтрахт» и «Аугсбург» так и не смогли открыть счёт, а «Гройтер Фюрт» и «Арминия» по разу огорчили друг друга.

Протокол игры  
Айнтрахт Фр 0:0 Аугсбург
Трапп Кевин Дурм Эрик Хинтереггер Мартин Н'Дика Эван Ленц Кристофер   87' Соу Джибриль   67' Хрустиц Айдин   80' (Хасебе Макото (   80') Хёуге Йенс   70' (Камада Даити (   70') Линнстрем Йеспер   80' (Ахе Рагнар (   80') Костич Филип Борре Рафаэль   19'
Запасные: Рамай Диант Баркок Аймен Ильзанкер Штефан Чендлер Тимоти Да Коста Данни Тута
Гикевич Рафал Гумни Роберт   49' Оксфорд Рис Удуохаи Феликс Иаго Лопес Фрамбергер Рафаэль   9'   72' (Калиджиури Даниэль (   72') Дорш Никлас   72' (Педерсен Мадс (   72') Хан Андре   72' (Грегорич Михаэль (   72') Моравек Ян   48' (Груэсо Карлос (   48'   55') Варгас Рубен Нидерлехнер Флориан   17' (Йенсен Фредрик (   17')
Запасные: Винтер Фредерик Коубек Томаш Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль
21 августа. Стадион "Deutsche Bank Park".

 

Протокол игры  
Гройтер Фюрт 1:1 Арминия
    45' Клос Фабиан (0:1)
(1:1) Хргота Бранимир 50'    
Бурхерт Саша Майерхёфер Марко Хоогма Джастин Бауэр Максимилиан   62' Иттер Джанлука Зегуйн Пауль   5' Сарпей Ханс   59'   71' (Кристиансен Макс (   71') Грин Джулиан Нильсен Ховард   14'   78' (Дуджак Джереми (   78') Абиама Диксон   86' (Левелинг Джейми (   86') Хргота Бранимир
Запасные: Тильман Тимоти Файн Адриан Зойферт Нильс Функ Мариус Юнг Гидеон Барри Абдурахман
Ортега Штефан Бруннер Седрик   66' (Де Медина Натан (   66') Пипер Амос Нильссон Йоаким Лаурсен Якоб-Баррет Кунце Фабиан Притль Мануэль Шёпф Алессандро   54'   68' Окугава Масая   90' (Хак Робин (   90') Клос Фабиан   75' (Крюгер Флориан (   75') Ласм Бриан   75' (Серра Янни (   75')
Запасные: Рамос Гильерме Чёрный Владислав Гебауэр Кристиан Виммер Патрик Капино Стефанос
21 августа. Стадион "Sportpark Ronhof Thomas Sommer".

 

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Бохум Герта Вольфсбург Арминия Майнц Фрайбург Аугсбург Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт Гройтер Фюрт
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окончен Бохум 2:0 Майнц
окончен Фрайбург 2:1 Боруссия Д 5.5 4.6 1.55
окончен Гройтер Фюрт 1:1 Арминия
окончен Айнтрахт Фр 0:0 Аугсбург 1.6 4.4 5.1
окончен Герта 1:2 Вольфсбург 3.05 3.4 2.35
21.08  19:30 Байер Л ... Боруссия М 2.3 3.55 3
22.08  16:30 Хоффенхайм ... Унион Берлин
22.08  18:30 Бавария ... Кёльн 1.11 9.5 22
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​Дортмундская «Боруссия» проиграла «Фрайбургу» и другие результаты Бундеслиги
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