​Дортмундская «Боруссия» проиграла «Фрайбургу» и другие результаты Бундеслиги

Завершились сразу пять матчей второго тура Бундеслиги, которые стартовали в половине пятого вечера по московскому времени. Дортмундская «Боруссия» весьма неожиданно проиграла в гостях у «Фрайбурга» со счётом 1:2. Команда Марко Розе доминировала, но не смогла добиться желаемого результата. Эрлинг Холанн ушёл с поля без гола.
|Фрайбург
|2:1
|Боруссия Д
|(1:0) Грифо Винченцо 6'
|(2:0) Шаллаи Роланд 53'
|59' Кайтель Янник (2:1) - автогол
«Бохум» с результатом 2:0 переиграл «Майнц». Хозяева поля забили по разу в каждом из таймов.
|(1:0) Хольтманн Геррит 21'
|(2:0) Полтер Себастьян 56'
«Вольфсбург» удачно съездил в Берлин. В гостях у «Герты» «волки» добились волевой победы со счётом 2:1, причём победный мяч они забили уже на 88-й минуте поединка.
|Герта
|1:2
|Вольфсбург
|(1:0) Лукебакио Доди 60'
|74' Баку Ридле (1:1)
|88' Нмеча Лукас (1:2)
Ещё две встречи завершились вничью. «Айнтрахт» и «Аугсбург» так и не смогли открыть счёт, а «Гройтер Фюрт» и «Арминия» по разу огорчили друг друга.
|Айнтрахт Фр
|0:0
|Аугсбург
|Гройтер Фюрт
|1:1
|Арминия
|45' Клос Фабиан (0:1)
|(1:1) Хргота Бранимир 50'