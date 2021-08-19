«Боруссия» хочет увеличить клаузулу Холанна

В дортмундской «Боруссии» не хотят расставаться с норвежским голеадором Эрлингом Холанном, интерес к которому проявляют многие европейские гранды.

По сообщениям Sport1, этим летом нападающий точно не покинет «шмелей». Отмечается, что пункт о выкупе игрока может быть активирован по окончании сезона-2021/2022. Руководство клуба хочет увеличить клаузулу игрока с 75 до 90 миллионов евро.

Эрлинг пополнил ряды «Боруссии» полтора года назад. С самого старта Холанн начал демонстрировать свои феноменальные бомбардирские навыки. В минувшем сезоне скандинав забил 41 гол и сделал 12 ассистов в 41 поединке.