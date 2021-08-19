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Германия. Бундеслига

«Боруссия» хочет увеличить клаузулу Холанна

19 Августа 2021 • 10:25 Комментировать (1)
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В дортмундской «Боруссии» не хотят расставаться с норвежским голеадором Эрлингом Холанном, интерес к которому проявляют многие европейские гранды.

По сообщениям Sport1, этим летом нападающий точно не покинет «шмелей». Отмечается, что пункт о выкупе игрока может быть активирован по окончании сезона-2021/2022. Руководство клуба хочет увеличить клаузулу игрока с 75 до 90 миллионов евро.

Эрлинг пополнил ряды «Боруссии» полтора года назад. С самого старта Холанн начал демонстрировать свои феноменальные бомбардирские навыки. В минувшем сезоне скандинав забил 41 гол и сделал 12 ассистов в 41 поединке.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
19 Августа 2021 в 11:02
Там уже Райола будет рулить, чем меньше сумма выкупа, тем больше агентские и зарплата. Так , что Боруссия и 75-ти млн должна быть довольна.
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