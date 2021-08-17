Перейра хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра близок к уходу из клуба, передаёт ESPN. Игрок планирует встретиться с руководством манкунианцев, чтобы обсудить свое будущее.

Сообщается, что интерес к нему проявляет «Фламенго», но бразильский клуб хочет арендовать игрока, что не устраивает «Манчестер Юнайтед». Сам игрок тоже хочет перейти в другой клуб на постоянной основе.

Напомним, что Перейра дебютировал в основном составе «Манчестер Юнайтед» в 2015 году. Он также выступал на правах аренды за «Валенсию» и «Лацио». Его контракт с манкунианцами действует до середины 2023 года.