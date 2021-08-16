«Вест Хэм» продолжает переговоры с «МЮ» по Лингарду

«Вест Хэм» продолжает переговоры с «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера полузащитника Джесси Лингарда, передаёт журналист Николо Скира. Сообщается, что «молотобойцы» остались довольны игрой англичанина и хотят выкупить его контракт на постоянной основе.

«Вест Хэм» не является единственным претендентом на Лингарда, однако сам англичанин заинтересован в переходе в клуб, за который он выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

Напомним, что Лингард провел в «Вест Хэме» вторую часть прошлого сезона, где сыграл 16 матчей, забил девять голов и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» также проявляет интерес к игроку.