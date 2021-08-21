«МЮ» вскоре подпишет новый контракт с Бруну Фернандешем

«Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах по новому контракту Бруну Фернандеша, который за короткий отрезок времени превратился в лидера коллектива. В продлении соглашения португальца лично заинтересован и главный тренер Уле Гуннар Сульшер, считающий футболиста неотъемлемым звеном команды.

По информации журналиста Фабрицио Романо, Бруну согласен поставить подпись под новым договором. Сообщается, что сторонам осталось уточнить последнюю, но самую важную деталь – зарплату полузащитника. При удачном стечении обстоятельств, о заключении контракта будет сообщено в ближайшие дни.

Добавим, что «МЮ» хочет продлить нахождение 26-летнего игрока в клубе еще на пять лет.