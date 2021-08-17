«Вест Хэм» готовится сделать финальное предложение по Лингарду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард близок к возвращению в «Вест Хэм», передаёт Express Sport. Сообщается, что «молотобойцы» готовятся сделать финальное предложение по трансферу англичанина.

По данным источника, «МЮ» хочет получить 25 миллионов евро за полузащитник, что может устроить лондонский клуб. В «Вест Хэме» уже неоднократно сообщали, что хотят выкупить контракт игрока на полноценной основе и намерены сделать это до 31 августа.

Напомним, что Лингард является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Вторую часть прошлого сезона он выступал за «Вест Хэм» на правах аренды.