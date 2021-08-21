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Англия. Премьер-лига

Сульшер: «У Варана есть все качества, необходимые тренеру»

21 Августа 2021 • 00:27 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Юнайтед
4.80 4.40 1.63
22.08 16:00
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Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер осыпал комплиментами новоиспечённого футболиста клуба, француза Рафаэля Варана.

«То, что клуб хотел подписать его ещё 10 лет назад – не секрет. Он очень высококлассный футболист. Он быстр, силён, хорош в игре на втором этаже. Словом, у него есть все качества, необходимые тренеру», - сказал Сульшер на пресс-конференции в преддверии противостояния с «Саутгемптоном».

Рафаэль Варан перешел в «Манчестер Юнайтед» за 50 миллионов евро из мадридского «Реала». Он будет выступать в составе «красных дьяволов» под номером «19».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Саутгемптон Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Уле Гуннар Сульшер
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