Сульшер: «У Варана есть все качества, необходимые тренеру»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер осыпал комплиментами новоиспечённого футболиста клуба, француза Рафаэля Варана.

«То, что клуб хотел подписать его ещё 10 лет назад – не секрет. Он очень высококлассный футболист. Он быстр, силён, хорош в игре на втором этаже. Словом, у него есть все качества, необходимые тренеру», - сказал Сульшер на пресс-конференции в преддверии противостояния с «Саутгемптоном».

Рафаэль Варан перешел в «Манчестер Юнайтед» за 50 миллионов евро из мадридского «Реала». Он будет выступать в составе «красных дьяволов» под номером «19».